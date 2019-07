A Trieste nasce il laboratorio del cinema

A Trieste nasce una nuova realtà dedicata al cinema e al racconto audiovisivo. Promossa dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, il TRIESTE FILM HUB sarà un punto di riferimento per l’industria dell'audiovisivo e per tutti coloro che ad essa attingono.

Trieste Film Hub è infatti un progetto finanziato dal bando POR FESR della Regione FVG e promosso e sviluppato dall’associazione Casa del Cinema di Trieste in collaborazione con Area Science Park e Polo Tecnologico di Pordenone per accellerare attività di produzione e post-produzione per I professionisti regionali del settore quali case di produzione, filmmakers e videomakers indipendenti, sviluppatori di prodotti VR, professionisti impiegati sul set, tecnici specializzati in servizi di postproduzione digitale e altre figure simili.

L’Hub ha l’ambizione di diventare in futuro uno spin off di Casa del Cinema con un team composto da esperti locali e non, nella prospettiva di una futura integrazione con il progetto regionale denominato CLUSTER regionale dell’audiovisivo e prenderà corpo all’interno dell’edificio che ospita la Casa del Cinema di Trieste in piazza Duca degli Abruzzi.

Nella sostanza il Trieste Film Hub sarà un laboratorio permanente di formazione di alta qualità dove il cinema si sposa all’innovazione, per stimolare e supportare una progettazione creativa all’interno dell’intera filiera dell’audiovisivo, creare un vero network di imprese culturali e creative del settore in stretto collegamento col CLUSTER regionale, promuovere lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e potenziare gli aspetti di comunicazione promozionale nella prospettiva di creare nuova occupazione.

Tra i servizi in programma ci saranno uno spazio fisico di CO-WORKING dedicato ai professionisti del settore; una PIATTAFORMA NETWORK AV primariamente votata a creare uno scambio tra domanda e offerta del mercato, per promuovere delle buone pratiche e per la costruzione di un database condiviso tra i professionisti del mercato locale, nazionale ed europeo; un LABORATORIO AV dedicato alla produzione digitale e post produzione. In futuro inoltre l’Hub potrebbe offrire anche corsi di formazione specialistici, oggi non inclusi nel progetto.

Ma al di là del cinema, questa nuova realtà si apre a tutte le declinazioni legate ai settori della Cultura e del Turismo, della Didattica scolastica, universitaria e post-universitaria e anche al settore Impresa che in maniera costante e crescente usufruiscono del prodotto audiovisivo.

Il Trieste Film Hub sarà quindi operativo da settembre 2019, ma già durante l’estate privati e imprese potranno scrivere a segreteria@casadelcinematrieste.it per chiedere informazioni o iscriversi alle attività in partenza. Maggiori informazioni anche sul sito www.casadelcinematrieste.it nella sezione dedicata al POR FESR.