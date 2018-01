A4, cede l'asfalto: intervento immediato di ripavimentazione in notturna

Un cedimento dell’asfalto in prossimità dei lavori della terza corsia richiede l’intervento immediato di ripavimentazione per garantire la sicurezza della circolazione. Il lavoro sarà eseguito questa notte e richiederà la chiusura dell’autostrada nella notte fra lunedì 22 e martedì 23 gennaio dalle ore 2,00 alle ore 6,00 del mattino nel tratto compreso fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. Sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di San Giorgio di Nogaro.