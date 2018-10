A4: chiusure nel weekend per lavori

In fase conclusiva i lavori della posa degli scatolari (una sorta di “condotta” di cemento) che verranno spinti sotto il manto autostradale. L'intervento, che rientra nei lavori di costruzione della terza corsia richiederà una modifica alla viabilità

L’intervento

I tubi che dovranno attraversare l’autostrada consentiranno il collegamento idraulico dei fossi che raccolgono l’acqua della A4. L’operazione prevede lo scavo del terreno sottostante l’autostrada, il posizionamento degli scatolari, il ritombamento dello scavo e la riasfaltatura della strada per permettere la riapertura al traffico. Per consentire la piena operatività del cantiere la carreggiata in direzione Venezia – solo nel tratto in località Gonars - sarà chiusa al traffico.

La circolazione continuerà comunque a scorrere, ma i veicoli verranno indirizzati lungo la carreggiata est (direzione Trieste), dove sarà istituito un doppio senso di circolazione. Le modifiche alla viabilità saranno attive dalle 23,00 di venerdì 19 ottobre alle 4,00 del mattino di lunedì 22 ottobre. Dalle 20,00 di venerdì, fino al termine delle attività, sarà chiusa anche l’area di servizio di Gonars Nord. Si tratta del quarto intervento - gli altri tre hanno interessato i week end precedenti – che completa tutti e sei gli attraversamenti necessari all'interno del primo sub lotto (Gonars – Palmanova) del quarto lotto (Gonars – Villesse).

Risanamenti pavimentazione

I risanamenti della pavimentazione già in corso, invece, si concluderanno oggi (giovedì 18 ottobre). I lavori, in questo caso, hanno interessato un tratto dell’autostrada A23 (Palmanova – Udine Sud) in entrambe le direzioni. A causa di ammaloramenti, infatti, si è reso necessario riasfaltare parte della carreggiata: un centinaio di metri in direzione Udine e circa 400 metri a ridosso dell’area di servizio di Zugliano Ovest (direzione Palmanova). Per effettuare le asfaltature è stato necessario modificare temporaneamente la viabilità, alternando la chiusura delle corsie di emergenza/marcia e sorpasso.