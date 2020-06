Nuovi corsi all'Accademia dell'Adriatico: l'eccellenza della formazione nautica punta su logistica e ferrovie

Ottimo risultato del ranking Indire 2020 che l'ha porta ad essere prima in regione e tredicesima in Italia, seconda posizione nazionale per attrattività extraregionale e podio nazionale per il tasso di occupazione con il 95% di occupati post diploma. Sono queste le medaglie ed i numeri di una delle eccellenze della formazione a Trieste. Passione per il mare e non solo, amore per i giovani e corsi di alta gamma caratterizzano l'Accademia Nautica dell'Adriatico che non poteva avere altra sede se non quella situata nella via dedicata a Von Bruck, fondatore del Lloyd austriaco.

Ferrovie: un settore in forte crescita

Come ogni anno, sono stati pubblicati online i bandi per i corsi dedicati agli ufficiali di macchina e di coperta e per i tecnici della logistica in partenza dal 2 ottobre. Novità di quest'anno è il corso per macchinisti ferroviari a Gorizia. Un settore in forte espansione nel quale si sta investendo molto a livello europeo per rendere il trasporto di persone e merci su rotaia sempre più veloce, sicuro e sostenibile. Il corso sarà a numero chiuso con 22 posti disponibili per assicurare la qualità di una struttura a sostegno della città, della Regione e del sistema Paese: " C'è una grande richiesta di personale, sia di linee che manovre perchè, nonostante la pandemia, i trasporti hanno ceduto meno valore di produzione rispetto alle altre realtà - ha dichiarato il Direttore generale Bruno Zvech - . Ad oggi contiamo già diverse iscrizioni al bando, tutte fuori regione. Ovviamente dipenderà dalla valutazione (della prova d'ingresso ndr.) e dal raggiungimento del numero adeguato". Una scelta che non è solo finalizzata alla formazione, ma anche, come dichiarato da Zvech, "alla creazione di un hub culturale e scientifico attorno alle ferrovie". Tra i progetti anche quello di realizzare un Campus per i fuori sede, sulle orme di quello di Trieste dove attualmente vivono 38 studenti. Un servizio a 360° gradi dedicato non solo ai diplomati, ma anche che ai laureati, che sempre più decidono di intraprendere questo percorso anche in virtù del ventaglio di opportunità che si apre nel mondo del lavoro.

Donne in divisa

L'Accademia Nautica è fatta anche di "divise rosa": il 15% degli iscritti sono ragazze. Una percentuale destinata a crescere soprattutto grazie alle numerose borse di studio e voucher dedicate alla formazione delle donne, introdotte da enti pubblici e privati.

Partnership e legame con il territorio

L'Accademia, dopo cinque anni di attività, vanta già diverse sedi nel territorio regionale (Trieste, Udine e Pordenone), ma l'eccellenza del cluster marittimo-portuale e del trasporto intermodale va esportata: "Abbiamo in programma diverse partnership con realtà di altre regioni, tra cui quella con l'ITS Marco Polo di Venezia per la logistica. Le nostre radici, però, sono e saranno sempre saldamente radicate. Amiamo Trieste soprattutto da quando, finalmente, ha deciso di essere una città di mare e non una città sul mare".

Contatti e maggiori informazioni su www.accademianautica.it Pagina Facebook tel. +39 040 9896611