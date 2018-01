Acquario marino: investimento da 1,3 milioni di euro per la riqualificazione

Due lotti previsti per la riqualificazione dell'acquario di Trieste: il primo da 600 mila euro per rifare gli impianti e sistemare le vasche più piccole e le zone di accesso, il secondo da 600-700 mila euro prevede la realizzazione di una vasca da 10 metri per 5 al posto delle due maggiori attuali nonchè una riorganizzazione del secondo piano.

L'investimento totale sarà di circa un milione e trecentomila euro e l'intervento sulla struttura storica prevede una durata di quattro-cinque mesi.

Come spiega l'assessore Giorgio Rossi la prima parte dei lavori è già finanziata con i fondi del tesoretto derivato dalla vendita delle azioni Hera, mentre per la seconda parte - come riporta il servizio del Tgr rai Fvg - il Comune prevede di utilizzare fondi propri e di potersi appoggiare anche alla Fondazione CrTrieste.

L'assessore conta quindi di avviare i lavori tutti assieme chiudendo l'impianto un'unica volta nel periodo primavera-estate.