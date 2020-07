Abbattuti due alberi "a rischio schianto" in viale XX Settembre (FOTO)

Abbattuti due alberi “storici” di viale XX Settembre, in prossimità del bar Costa in quanto “a rischio schianto”, come ha dichiarato l'assessore al verde pubblico Elisa Lodi, che ha specificato "hanno avuto una perizia che non consentiva di tenerli là". La valutazione della pericolosità di queste piante è stata effettuata per il Comune da un perito esterno incaricato di valutare lo stato di salute degli alberi, evidentemente critico in questo caso. L'intera zona è stata transennata per procedere alle operazioni di taglio e smaltimento. Molti i post increduli sui social, vista l'affezione dei cittadini per gli alberi del viale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery