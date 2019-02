Alcolici a minori: sanzionati due locali in zona Rive

"Fin dalle prime ore del pomeriggio i giovani e gli adolescenti si incontrano con gli amici per mangiare e bere qualcosa, a caccia di cocktail e “shottini” a forte gradazione alcolica e a basso costo", così segnala la Polizia Locale, segnalando un fenomeno "in forte aumento". A questo proposito sono stati sanzionati due locali in zona Rive - Lazzaretto Vecchio per aver servito alcolici per pochi euro a dei minorenni.

In seguito alle segnalazioni dei cittadini, la Polizia Locale (Polizia Commerciale e Nucleo Interventi Speciali) è intervenuta con due agenti in abiti borghesi nei locali, che hanno notato alcuni giovani (con un'età compresa tra i 16 e i 18 anni) mentre bevevano birra e “grappini”. La consumazione veniva pagata e gli operatori hanno identificato i clienti e il personale dell’esercizio.

Una volta verificata l’età anagrafica dei clienti, i titolari degli esercizi sono stati sanzionati, cosa già accaduta lo scorso anno con uno dei due locali, la cui attività, per questo motivo, sarà sospesa per tre mesi. È previsto anche l'obbligo di richiesta di un documento di identità da parte del venditore per verificare la maggiore età a meno che l'età del giovane non sia manifesta. La legge vieta la somministrazione (cioè la vendita per il consumo sul posto) di bevande alcoliche, e ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. La sanzione è amministrativa per un importo di 333,33 euro.