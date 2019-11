Allerta arancione per acqua alta: in arrivo il picco di marea (FOTO)

Allerta arancio diramata nella notte dalla Protezione Civile del FVG: per stamattina, mercoledì 13 novembre, previsto il picco di marea nelle prossime ore dopo l'acqua alta che ieri sera ha sommerso il molo Audace, le rive, piazza Unità e la zona di Ponterosso. Attualmente l'acqua ha invaso le rive anche nelle carreggiate, fino ad arrivare a Corso Italia. Nella notte, sulla costa ha soffiato forte la Bora, ma attualmente è in calo. L'acqua alta ha registrato valori decisamente superiori a quelli previsti dai modelli di simulazione e nelle prossime ore in arrivo anche pioggia, bora e possibili mareggiate. La Protezione civile comunica che è in corso una fase operativa di preallarme, che interessa soprattutto la costa e l'isontino. A Grado, in centro, è stato interdetto il traffico ai veicoli e le scuole sono state chiuse.

Foto di Christian Wolf

Muggia

A Muggia allagamenti in vari locali del centro storico, i volontari stanno intervenendo per lo svuotamento e si raccomanda l'uso della paratie nelle abitazioni o nei pubblici esercizi al piano terra

Foto della Protezione Civile a Muggia

Previsioni meteo

Nelle prossime ore della notte è confermato l’approfondimento del minimo barico secondario sulla Laguna di Venezia centro-meridionale, che poi nella notte andrà spostandosi verso le Prealpi Venete. Sono attesi fino alle prime ore di mercoledì: vento forte a tutte le quote, da sud-est oltre i 1500-2000 m e da est-nordest Bora nei bassi strati, con raffiche intorno a 100-110 km orari sulla costa, poi in calo; un proseguimento delle precipitazioni, a carattere intermittente nella notte, da abbondanti ad intense, probabilmente più estese su pianura e costa poi nella mattinata di mercoledì. Nevicate con quota in calo nella seconda parte della notte fino a 1300 m circa sulle Prealpi, 800-1000 m sulle zone alpine più interne. Ancora acqua alta sulla costa nella mattinata di oggi.

