"Alternanza scuola-lavoro": al termine il progetto alla Biblioteca del Consiglio regionale

Si concluderà martedì il progetto "Alternanza scuola-lavoro" della biblioteca "Livio Paladin" del Consiglio regionale del Fvg, che ha coinvolto per una settimana undici studenti del liceo Isis Carducci-Dante di Trieste.

Grazie a questa iniziativa, gli studenti hanno appreso le conoscenze di base relative a una biblioteca legislativa, la sua gestione, il trattamento catalografico di libri, periodici, risorse elettroniche, letteratura grigia, le collezioni librarie.



Sono state inoltre organizzate sessioni dedicate alla ricerca giuridica sul web, cataloghi on line, motori di ricerca e banche dati per imparare a riconoscere le fonti autorevoli e essere capaci di svolgere autonomamente una tesina.

Nel corso delle giornate dedicate al progetto, gli studenti hanno avuto anche modo di visitare il Palazzo del Consiglio regionale e di approfondire la conoscenza delle peculiarità legislative di una Regione a statuto speciale.