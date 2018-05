Da Tarvisio a Trieste in bici: alla scoperta dei siti di Rete Natura 2000

Partirà dal Friuli Venezia Giulia martedì 29 maggio il viaggio in bicicletta alla scoperta dello straordinario patrimonio naturalistico presente nei siti della Rete Natura 2000. L'iniziativa, finanziata all'interno del progetto comunitario Life denominato Sic2Sic, è proposta dall'Ispra, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il patrocinio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) e dell'Arpa Fvg. Un viaggio in bicicletta lungo 6.000 km, informa una nota Arpa, della durata di 20 settimane, con 100 tappe giornaliere attraverso 7 regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Sardegna, Puglia, Piemonte, Sicilia) rappresentative di diverse realtà bio-geografiche e naturalistiche, che consentirà ai partecipanti di conoscere le numerose specie vegetali e animali gravemente minacciate dal degradamento dei loro habitat naturali.

Il progetto Life Sic2Sic promuove la partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza nella salvaguardia della biodiversità. Per questo motivo è prevista la partenza di ogni tappa da una scuola elementare selezionata tra quelle presenti localmente. Al progetto possono partecipare anche singoli cittadini che potranno affiancare il gruppo di esperti Ispra nei percorsi giornalieri, tutti su piste ciclabili, di circa 50-70 km.

Il Friuli Venezia Giulia verrà attraversato dal gruppo di esperti Ispra e dagli altri partecipanti nelle prossime due settimane a partire proprio dal 29 maggio.

Nella prima settimana (29/5-2/6) le partenze di tappa sono previste a Tarvisio (29/5), Prato di Resia (30/5), Erto (31/5), Andreis (1/6) e Pordenone (2/6). Nella seconda settimana (5-9/6) si ripartirà da Pordenone (5/6) per proseguire con Codroipo (6/6), Palmanova (7/6), Monfalcone (8/6) e Trieste (9/6).

La Rete Natura 2000 è una rete di siti di particolare interesse dal punto di vista ambientale e naturalistico istituita nel 1992 dall'Unione europea al fine di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari. In Italia sono circa 3.000 i siti appartenenti alla rete.

Il progetto Sic2Sic si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul significato e sull'importanza della Rete Natura 2000; di promuovere comportamenti ecosostenibili nella fruizione del territorio; di formare una cittadinanza attiva nella conoscenza e nel monitoraggio dell'ambiente.

Per informazioni sul progetto Sic2Sic e sulle tappe del percorso: https://lifesic2sic.eu/