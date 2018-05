Ammalata e senza reddito, le tolgono la pensione e rischia di perdere la casa

Ammalata e privata della pensione, ora rischia di perdere la casa. Così racconta una donna ai microfoni di Telequattro: «Sono stata operata di mastectomia bilaterale nel 2010, adesso mi hanno tolto mezzo polmone, oltre a tre linfonodi a destra e al linfonodo sentinella. Mio marito ha avuto anche lui un grave intervento in testa dopo un aneurisma».

«Ora non abbiamo i soldi per pagare le bollette e l'affitto - continua la signora -, la pensione mi è stata tolta perché mi è stato detto che scoppio di salute. Ho anche dovuto restituire 290 euro. Vado avanti con quello che mi dà la chiesa: pasta e scatolette di pomodori, fagioli, piselli e un po'd'olio. Non è cibo che può mangiare una malata, avrei bisogno di una dieta più varia. In più mi manca la sicurezza di poter mantenere la casa».