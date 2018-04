Anas: investimenti per 130 milioni di euro per nuove opere e manutenzione programmata in Fvg

Nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni di Anas (Gruppo FS Italiane), che ha scelto Trieste come prima tappa del suo roadshow nelle piazze italiane, si è tenuta presso la sede di Assicurazioni Generali la tavola rotonda “L’Italia dei trasporti e delle dogane nel XXI secolo. La mobilità integrata come ponte con l’Europa orientale”.

Si è trattato di un momento di confronto che ha visto come protagonisti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani, il Direttore delle Specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla, il presidente della Sezione Veicoli industriali UNRAE Franco Fenoglio, il Segretario generale Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste Mario Sommariva, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giovanni Kessler e il Responsabile Esercizio Nord - Est Direttrice Asse Orizzontale RFI Carlo De Giuseppe.

Per quanto concerne Anas, l’amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani ha fatto il punto sugli investimenti in corso in Friuli Venezia Giulia, ricordando che l’Azienda nella regione gestisce 44 km di raccordi autostradali, 8 km di gallerie a sezione autostradale a doppio fornice, uno per ciascun senso di marcia, e 4 km di viadotti a carreggiate separate.

Ha spiegato l’AD Gianni Vittorio Armani: «Il contratto di programma 2016-2020, il primo nella storia di Anas interamente finanziato, prevede in Friuli Venezia Giulia investimenti per 130 milioni di euro di euro in nuove opere, completamento di itinerari, adeguamenti, manutenzione programmata e messa in sicurezza. In particolare 47 milioni sono destinati a Nuove Opere, Completamenti Itinerari e 83 milioni per Manutenzione programmata, Adeguamenti e Messa in Sicurezza».

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti in Nuove Opere, Completamenti Itinerari, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, gli interventi più significativi riguardano: