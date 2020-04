Annullato il concerto di John Butler al Rossetti

Si comunica che a causa della persistente situazione di emergenza mondiale legata al COVID-19 e alle conseguenti disposizioni di legge, slitta il tour di John Butler e il concerto previsto il prossimo 29 aprile al Politeama Rossetti a Trieste viene annullato.

Come previsto dal Decreto nazionale sarà possibile chiedere un voucher, a titolo di rimborso, che avrà la validità di un anno dalla data di emissione e sarà utilizzabile per gli eventi in programma al Politeama Rossetti, organizzati da ilRossetti - Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. La procedura per la richiesta del voucher verrà attivata a breve e sarà valida sino al prossimo 16 maggio. Tutte le relative informazioni saranno consultabili sul sito www.ilrossetti.it (per maggiori informazioni info@ilrossetti.it)

Il chitarrista australiano sarà dunque in tour il prossimo anno, in Italia la tournee organizzata da Barley Arts prevede quattro concerti: il 7 aprile 2021 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, l’8 aprile 2021 al Politeama Genovese di Genova, il 9 aprile 2021 al Gran Teatro Geox di Padova e il 10 aprile 2021 al Gran Teatro Morato di Brescia. Tutte le info per il nuovo tour sono consultabili sul sito ufficiale dell’artista www.johnbutlertrio.com e sul sito dell’agenzia italiana www.barleyarts.com

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PER INFORMAZIONI SUL CONCERTO ANNULLATO DI TRIESTE:

ilRossetti – tel. (+39) 040 3593511 – www.ilrossetti.it – info@ilrossetti.it VignaPR – www.vignapr.it – info@vignapr.it VignaPR – Luigi Vignando – tel. (+39) 340 3731626 – luigi.vignando@gmail.com