Casapound presenta il candidato in sala Tergeste: la protesta degli Antifascisti

Casapound presenta il suo candidato alle elezioni europee Francesco Clun nella sala comunale Tergeste (ex sala matrimoni), e Trieste Antifascista-Antirazzista organizza un presidio di protesta. Alcuni agenti della Polizia in tenuta antisommossa hanno anch'essi presidiato la zona per evitare disordini. "I fascisti non possono avere agibilità nelle nostre città dopo che il comune di Trieste ha concesso sala comunale a Casapound + celere schierata a protezione" dichiarano gli antifascisti su Facebook. I militanti, circa una cinquantina di persone, hanno contestato all'amministrazione comunale di "aver concesso questa piazza a un movimento fascista mentre è stata negata al gay pride e alla nostra manifestazione del 3 novembre".