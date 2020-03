In fiamme un appartamento in via Oliva: salvati due cagnolini

Un incendio è divampato in un appartamento in via Oliva 2 intorno alle 18:30 di oggi, 6 marzo. Sul posto sono intervenute due partenze complete, un'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, che hanno prontamente domato le fiamme.

Il fuoco si è svillupato nel poggiolo dell'appartamento situato al primo piano e, a parte i danni derivati dai fumi della combustione, non ha intaccato le strutture. Due cagnolini, all'interno dell'appartamento sito al piano terra, sono stati salvati dai Vigili del fuoco. Le cause sono in fase di accertamento.