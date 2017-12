Appello a Trieste: 16enne scomparso da Mestre a Natale

«Si chiama Emanuele Galati, ha 16 anni, è di Trieste, si è allontanato da Mestre, dove era ospite, il giorno 25 dicembre. Probabile si trovi a Trieste. Chiunque lo veda o lo abbia visto si metta in contatto in privato con la madre Ketty Sacsida o con le forze dell'ordine». Questo l'annuncio sul profilo Facebook di Ketty Sacsida, madre del piccolo Emanuele, il 16enne scomparso a Natale da Mestre e che, secondo le prime supposizioni, potrebbe trovarsi proprio a Trieste. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto nero e scarpe da ginnastica bianche. Il ragazzo ha con sè un cellulare senza sim con il quale, però, riesce a collegarsi a whatsapp con il wi-fi. Il minorenne, prorpio con l'app, ha comunicato alla madre di stare bene ma che non vuole farle sapere dove si trova.

Chiunque lo vedesse contatti la madre 380 1906982 o le forze dell'ordine.