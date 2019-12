Apre l'Hilton, un gioiello tra le meraviglie del palazzo storico ex Ras

Dopo dieci anni di chiusura e due anni di lavori, è finalmente tornato a splendere l'ex palazzo Ras (ora Allianz) in piazza della Repubblica. Ad essere riuscito nell'impresa è il DoubleTree by Hilton, l'hotel a 4 stelle che ha aperto le porte al pubblico ieri, martedì 3 dicembre. E se ad attendere i visitatori è stato un arredamento moderno di design firmato dallo studio milanese Caberlon&Carroppi , i veri gioielli restano pur sempre i mosaici, i pavimenti originali e i soffitti affrescati, perchè la vera sfida del gruppo veneziano HNH è stata, soprattutto, quella di mantenere un patrimonio di bellezza autentica custodita al suo interno.

Oltre 125 le camere, di cui 25 suite, tutte diverse tra loro, grazie alla perfetta fusione tra passato e presente. In tutto l'hotel si gioca con la storia, così l'archivio diventa l'Archive suite e il bar prende il nome dei Berlam, coloro che hanno progettato l'edificio. L'hotel è inoltre dotato di sale conferenze multifunzionali, sala wellness e sala fitness.

Completano il quadro Il Novecento Restaurant ed il sopracitato Berlam Coffee Tea & Cocktail, il ristorante ed il bar interni alla struttura, accessibili anche ai cittadini. Da gennaio, inoltre, saranno previste anche una serie di visite guidate per dare la possibilità a tutti di ammirare il frutto di una lunga e curata ristrutturazione e la magnificenza del palazzo storico. Ad accogliere i turisti e non, uno staff di una quarantina di persone, fra cui molti triestini che si occuperanno prevalentemente del food and beverage e del front desk.

"Sono felice di essere a Trieste e mi auguro che questo hotel diventi il punto di riferimento di tutti i triestini e degli ospiti della città - ha dichiarato Luca Boccato l'Amministratore Delegato di HNH - . Quello che vedrete è il risultato di un ottimo lavoro di riqualificazione in cui è stato preservato il valore storico e culturale dell'edificio."

"Abbiamo coniugato l'esperienza del nostro gruppo, basato sull'ospitalità, ad un brand internazionale. Questo fa sì che non ci sia solo un'insegna importante, ma anche uno standard ben specifico per l'ospite che arriva" ha concluso l'AD.