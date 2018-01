Servizio civile: aperto il bando di agricoltura sociale proposto da Arci

È stato pubblicato il bando di servizio civile che si rivolge all’agricoltura sociale per la selezione di giovani neet, cioè giovani dai 18 ai 28 anni non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione.

Arci Servizio Civile mette a disposizione 3 posti nella Provincia di Trieste e in particolare 2 a Trieste per gli orti urbani e 1 a Ceroglie (Duino Aurisina-TS) nella fattoria didattica "Asino Berto".

È previsto un impegno annuale di 1.400 ore e un riconoscimento economico mensile di € 433,80. Scadenza: 5 febbraio 2018 Info: www.arciserviziocivilefvg.org