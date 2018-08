Arci Servizio Civile: 70 posti in Fvg

16 progetti

È stato pubblicato il bando 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero.

Sul sito www.arciserviziocivilefvg.org sono illustrati i 16 progetti di Arci Servizio Civile che daranno l'opportunità a 70 giovani dai 18 ai 28 anni di fare questa esperienza nella nostra regione.

Cittadinanza attiva

Alla selezione possono partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva in settori come promozione della coesione sociale, prevenzione e lotta all’esclusione sociale, cooperazione allo sviluppo e per la pace, difesa ecologica, tutela e promozione di un ambiente sostenibile, promozione della pratica sportiva e motoria, educazione e promozione culturale.

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate direttamente ad Arci Servizio Civile titolare del progetto entro le ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le procedure di selezione si avvieranno a far data dal 3 ottobre 2018.

Il servizio civile

Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per un impegno di 1400 ore articolato su base settimanale (minimo 30 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 433,80 euro.

L’esperienza del servizio civile rappresenta un percorso formativo aperto al territorio, che coinvolge le istituzioni e che introduce alla complessità del contesto democratico generando la partecipazione e l’appartenenza critica alla comunità di cui si è parte.

Progetti a Trieste

Muggia giovane (4 posti) - Comune di Muggia

I volontari avranno il compito di reperire tutte le informazioni per divulgare le notizie

più importanti che riguardano il mondo dei giovani e le loro iniziative, collaborando in

primis con la segreteria del Comune di Muggia e con l'ufficio URP, l'ufficio stampa,

l'ufficio promozione della città, e poi con la Biblioteca di Muggia, il Ricreatorio Penso,

con l'Associazione delle Compagnie e con tutte le altre molteplici associazioni e

cooperative di Muggia.



Edizione straordinaria (6 posti) - Arci Servizio Civile

I volontari impegnati in questo progetto si occuperanno di sensibilizzare la

cittadinanza su tematiche culturali di solidarietà e di aggregazione, della

comunicazione responsabile tra le associazioni e la creazione di progetti ed eventi di

sensibilizzazione dedicati al contrasto dell'odio online e alla promozione della

comunicazione nonviolenta.



Giovani in primo piano: l’integrazione delle persone con disabilità (4 posti) - CEST

Il progetto prevede attività socio formative per giovani disabili adulti nel periodo post

scolare. Un servizio che sostiene e promuove il percorso di maturazione delle persone

giovani con disabilità, al fine di favorire i percorsi di integrazione e di inserimento

positivo nella comunità territoriale.

Una città nella città (4 posti) - ITIS

Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità della vita degli anziani

non autosufficienti, affiancando ai quotidiani servizi di assistenza e conforto, un plesso

di attività che coinvolgano gli anziani in processi reali di integrazione. Il progetto sarà

così finalizzato a ridare un pieno ruolo all’anziano nella comunità di appartenenza,

mettendo il più possibile in comunicazione le strutture residenziali con la città.

Storie, saperi, culture (4 posti) - Università Popolare

A causa della carenza di momenti formativi e culturali dedicati ai cittadini estranei ai

circuiti scientifico-culturali della città di Trieste, il progetto intende occuparsi dello

sviluppo di corsi di formazione inclusivi e aperti ad un pubblico largo, promuovendo e

diffondendo la conoscenza delle lingue e delle culture straniere. Inoltre, i volontari

saranno chiamati a promuovere momenti di approfondimento storico-culturale del

territorio, in particolare riguardo ai rapporti tra Trieste e le zone dell’Istria e della

Dalmazia.

La memoria dalle storie locali all’educazione alla pace (2 posti) - Arci Servizio Civile

Con questo progetto ci si vuole soffermare su tre momenti e movimenti storico, sociali

e culturali dell’ultimo Novecento in Italia, legandoli a tre date: 27 gennaio 1945:

giorno della liberazione da parte delle truppe dell'Armata Rossa del Campo di

concentramento di Auschwitz, 25 aprile 1945: giorno della Liberazione d'Italia

dall'occupazione nazista e dal governo fascista e 15 dicembre 1972: istituzione della

legge che riconosce l’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio per motivi

morali, religiosi e filosofici e istituisce il servizio civile sostitutivo/alternativo. Dalla

conoscenza dei fatti generati da questi tre momenti/movimenti storico, sociali e

culturali, movimenti ancora attuali, i giovani in SCN e quelli raggiunti dalle loro attività

potranno tradurre in concreto i valori legati alla pace e alla importanza della

nonviolenza per affrontare i conflitti anche di oggi, per dare realizzazione alla finalità

di educazione alla pace del Servizio Civile Nazionale.



Percorsi di accompagnamento (4 posti) – ICS / Consorzio Italiano di Solidarietà

Il progetto si pone l'obiettivo generale di costruire percorsi di accompagnamento e

affiancamento delle famiglie di richiedenti asilo e rifugiati con figli minori ospiti dei

progetti di accoglienza gestiti da ICS, per sostenerle nel loro percorso di integrazione.

Più specificamente ICS, con il supporto dei volontari del SCN, assieme ai propri

operatori, intende mettere in campo proposte e attività adeguate a favorire

opportunità di incontro, scambio e relazione per le famiglie nel contesto sociale e

culturale di riferimento.



Apert@mente-Razgledano (4 posti) – ZSŠDI / Unione delle Associazioni Sportive

Slovene in Italia

Il progetto ha come obiettivo la creazione e la realizzazione di progetti e percorsi

formativi generici e specifici rivolti ai giovani sia nell’ambito delle associazionismo

sportivo che delle scuole della comunità slovena in Italia, con approcci formativi

innovativi (eventi, convegni, incontri, workshop,…) e il coinvolgimento attivo dei

giovani nella gestione delle attività stesse. Parallelamente, si vogliono creare iniziative

e attività rivolte agli adulti e agli anziani della comunità, per renderli maggiormente

attivi nella vita associativa e sportiva della comunità slovena in Italia.



Crescita e sviluppo (4 posti) - Oltre Quella Sedia

I volontari inseriti in questo progetto si occuperanno di dare ulteriore sviluppo ai

percorsi sperimentali di autonomia di giovani con disabilità medio-lieve già avviati

negli anni scorsi e di attivare nuovi percorsi personalizzati per chi attualmente non ha

un servizio adatto. Un altro obiettivo del progetto è la sensibilizzazione di studenti,

insegnanti, operatori del settore e l’intera cittadinanza a sviluppare un approccio

alternativo focalizzato sullo sviluppo individuale e, parallelamente, anche i giovani con

disabilità o disagio e loro famiglie a sviluppare una mentalità improntata alle capacità

e potenzialità dell’individuo.



Cittadini del mondo (4 posti) - Arci

Il progetto vuole promuovere l’inclusione sociale attraverso l’ideazione di spazi

aggregativi usufruibili da tutte le fasce di reddito e tramite l'organizzazione e la

promozione di eventi culturali e ricreativi. Inoltre esso è volto ad ampliare e

sviluppare il coinvolgimento delle famiglie, offrendo un supporto educativo

extrascolastico, promuovendo le attività di doposcuola, ludico- ricreative e di

conoscenza del territorio. Allo stesso tempo si intende favorire l'integrazione culturale

e linguistica rivolta in particolar modo ma non esclusivamente a cittadini stranieri.



Mladi – minoranze, lingue, azioni, decisioni, istruzioni (6 posti) – ZSKD / Unione dei

Circoli Culturali Sloveni

L’obiettivo di questo progetto è aumentare la conoscenza reciproca e lo scambio

culturale tra i giovani appartenenti alle comunità presenti in città, in particolare quella

italiana e slovena, organizzando e promuovendo eventi culturali con il coinvolgimento

di giovani artisti sloveni e italiani. Inoltre, con questo progetto si vuole ovviare alla

mancanza di strumenti finanziari, nella rete associativa dei giovani, che possano

garantire continuità della produzione artistica e alla scarsa visibilità mediatica,

attraverso la ricerca di fonti di finanziamento per il funzionamento della rete

culturale.