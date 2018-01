Arrestato latitante all'ex valico di Sant'Andrea a Gorizia: doveva scontare 3 anni

La Polizia di frontiera di Gorizia ha identificato un cittadino rumeno di 55 anni, con iniziali B.F., sul quale pende tuttora un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli. È accaduto ieri mattina (19 gennaio) presso l’ex valico confinario di sant’Andrea a Gorizia, in seguito al controllo di un furgone con targa rumena proveniente dalla vicina Slovenia. B.F. doveva scontare 2 anni, 11 mesi e 26 giorni per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, e si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.