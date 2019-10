Sicurezza accesso all'asilo di Longera, Salvati: "La Giunta si attivi"

"La situazione di pericolosità dell’accesso all’asilo di Longera è stato oggetto di svariati incontri, confronti e richieste nei mesi scorsi. Soprattutto in orario di entrata ed uscita, si verificano quotidianamente situazioni di elevato rischio dovuto al transito delle autovetture a ridosso delle entrate dell’asilo". E' quanto dichiarato dal consigliere del Pd Luca Salvati.

"L’Amministrazione comunale è da tempo consapevole di questa problematica - specifica Salvati - ma non si è mai attivata per risolvere il problema o quantomeno per predisporre misure che possano limitare la pericolosità di questo tratto di strada. Vista la mancanza di risposte da parte della Giunta Dipiazza, ho avviato, nei mesi scorsi, una raccolta firme nella zona di Longera per chiedere una serie di iniziative. Tra queste, vi è anche la messa in sicurezza dell’asilo attraverso la predisposizione di un servizio di controllo stradale durante gli orari di entrata ed uscita dei bambini".

"Sono passati più di tre mesi dalla presentazione in Comune della raccolta firme - aggiunge - e non solo non è stato preso alcun provvedimento, ma non ho nemmeno ricevuto alcuna notizia o aggiornamento in merito, né in veste del mio ruolo di Consigliere circoscrizionale né in qualità di privato cittadino. Mi chiedo se dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male - e speriamo che questo non succeda mai – affinché il Sindaco Dipiazza e la sua Giunta si attivino e mettano in pratica quelle proposte che ho più volte suggerito e che sono state puntualmente ignorate".