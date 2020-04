Il sito dell'Azienda Sanitaria parla (finalmente) anche in sloveno

Da oggi 21 aprile le sezioni news e le variazioni di servizio del sito dell'Azienda Sanitaria parlano anche sloveno. A darne notizia è la stessa struttura diretta da Antonio Poggiana e che da due mesi sta vivendo il momento più delicato della sua storia a causa dell'emergenza CoViD-19. La scelta di tradurre in lingua slovena le due sezioni del sito è scaturita, secondo l'azienda, da un'analisi dei flussi di visitatori del sito e che ha consentito di scegliere questa opzione per poter indirizzare al meglio le informazioni verso gli utenti sloveni.

“Il sito di ASUGi è una realtà dinamica in costante aggiornamento - ha riferito Poggiana - utile a veicolare informazioni importanti a tutti i cittadini, pertanto non si esclude che in futuro, compatibilmente con le risorse a disposizione, le traduzioni in sloveno possano interessare anche altre parti del sito”.