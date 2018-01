Asuits, attivate misure di prevenzione degli incendi nelle strutture ospedaliere

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste informa che, durante tutto il mese di dicembre, sono stati programmati e realizzati gli opportuni interventi gestionali di rafforzamento delle misure di prevenzione degli incendi, all’interno delle strutture ospedaliere. In particolare, come risulta dalla relazione già inviata al Comando Provinciale del VV.FF. e al Comune di Trieste, a breve tutti i comandi degli ascensori di servizio saranno muniti di chiavi elettroniche, e accessibili solo al personale autorizzato. Nei locali tecnici “sporco/pulito” sono in fase di installazione gli estintori automatici a polvere e/o idrici. Si è provveduto al contenimento e messa in sicurezza dei materiali combustibili eventualmente presenti nei vani tecnici “sporco/pulito”, e sono state sostituite le serrature di tutti i locali a rischio, provvedendo alla chiusura degli stessi nelle ore notturne.

La vigilanza antincendio è stata aumentata, nell’arco delle 24 ore, incrementando notevolmente il numero di passaggi da parte degli addetti con rilevatore elettronico, in tutti i locali tecnici “sporco/pulito”; il sistema di asporto dei rifiuti e del materiale lettereccio è stato intensificato ed infine, entro il termine del mese di febbraio verrà predisposto un impianto di videosorveglianza nelle zone comuni e negli sbarchi ascensori, presenti su tutti i piani della piastra servizi e delle torri di degenza.