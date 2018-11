Auto perde il controllo e si cappotta in via Brigata casale

Auto cappottata in via Brigata Casale al chilometro 2+800, a 300 metri prima di erta sant'Anna in discesa. Alle 14:40 una Daihatsu Terios con alla guida una donna di 47 anni (iniziali M.F.) ha sbandato perdendo il controllo nell'affrontare una curva a destra, per poi terminare la corsa capovolta. A bordo anche due passeggeri, ma tutti e 3 sono rimasti illesi. Inizialmente la via è stata chiusa con l'intervento della Polizia locale e poi con l'aiuto della Polizia stradale è stato istituito un senso unico alternato. Al momento la circolazione è stata del tutto ripristinata.