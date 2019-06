Auto in fiamme vicino all'Università (FOTO)

Un'auto in sosta prende fuoco vicino all'Università, in via Alfonso Valerio, all'altezza del dipartimento di Fisica e poco dopo il distributore di benzina provenendo da Trieste centro. Immediati gli interventi dei Vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e della Polizia Locale per i rilievi. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare, le autorità sono sul posto per la messa in sicurezza e per stabilire le esatte dinamiche del fatto. Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta e nessuno è rimasto ferito o ustionato nell'incendio.