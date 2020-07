Auto precipita nella scarpata in zona Muggia (FOTO)

Incidente stradale in corso in Darsella di S.Bartolomeo(sotto Scheriani) autovettura precipitata in una scarpata. Persona all'interno estratta dai Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e consegnata alle cure del 118. Sul posto anche l'autogrù del Comando, la Polizia è il Soccorso Alpino. Notizia in aggiornamento.

