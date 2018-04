Saluta la madre, cade dalle scale e muore: tragedia a Monfalcone

Dramma intorno alle 13 di oggi, mercoledì 25 aprile, a Monfalcone: un uomo di 59 anni, Bruno Margarit, ha perso la vita in seguito a un a fatale caduta dalle scale dopo essere uscito di casa della madre ultranovantenne. A renderlo no il Gazzettino che spiega come all'arrivo dei Vigili del fuoco e il 118 in via Galileo Galilei pareva ci fosse ancora speranza di salvargli la vita.

Purtoppo però le operazioni di rianimazione, anche con il defibrillatore, alla fine sono state vane e il il 59enne muore da lì a poco. A dare la tragica notizia alla madre sono stati i Carabinieri intervenuti sul posto con il pm di turno della Procura di Gorizia.