Autostrade: ancora lunghe code in A4 e A23, meteo in miglioramento

Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie. Al momento (ore 15.30) si registrano infatti lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 (nodo di Palmanova). Le condizioni meteo, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle 20, verrà effettuato un altro trattamento con i cloruri per prevenire eventuali formazioni di ghiaccio.