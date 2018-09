Autostrade: code e rallentamenti tra rientri e arrivi

Weekend tra rientri e arrivi

Code e rallentamenti come da previsioni, sulla A4 Trieste-Venezia e sulla A23 Udine Sud-Palmanova oggi, sabato 1 settembre, in occasione dell’ultimo week end in cui si incrociano rientri (moltissimi) e arrivi (ancora molti). Il traffico ha iniziato a salire già da venerdì pomeriggio e le prime code al nodo di interconnessione di Palmanova, dove si incrociano appunto la A4 e la A23, si sono formate nella tarda serata.

Filtraggio dei veicoli

Più che sostenuto durante tutta la notte, nella mattinata di oggi è cresciuto ulteriormente, tanto che alle 10 e 30 Autovie Venete ha deciso di attivare il “filtraggio” dei veicoli al casello di Udine Sud. Il personale della concessionaria in pratica consente l’ingresso a chi è diretto verso Tarvisio, mentre suggerisce di non entrare e di seguire la viabilità ordinaria a chi è diretto verso Venezia perché la coda in A23 è piuttosto lunga (8 chilometri) e sta ulteriormente aumentando. Cosa curiosa c’è chi (e non sono pochi), nonostante l’avvertimento decide di entrare comunque, salvo poi ritrovarsi in coda.

Lunghe code in A4

Alle ore 11 di questa mattina si registrano sono lunghe code, a causa di un mezzo in panne (oggi i mezzi pesanti possono transitare) tra Villesse e il nodo di Palmanova in direzione Venezia, code tra Latisana e Bivio A4/A23 in direzione Trieste, code in entrata a Latisana