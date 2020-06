Gli autovelox sono tornati, ecco la mappa per la settimana

Dopo un periodo di silenzio forzato a causa dell'emergenza sanitaria tornano gli autovelox. La Polizia Locale di Trieste infatti questa mattina ha diffuso i dettagli sul loro posizionamento per quanto riguarda la settimana che va da oggi lunedì 22 a domenica 28 giugno. Le pattuglie si posizioneranno lungo strada di Fiume, viale Miramare e in via Alfonso Valerio, nei pressi dell'università.

In caso di maltempo, fanno sapere dalla Polizia Locale, verrà posizionato nei box fissi debitamente presegnalati. L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose.