Tutte le postazioni autovelox della settimana

Anche per questa settimana torna l'appuntamento con gli autovelox posizionati sul territorio provinciale. La Polizia Locale infatti informa che da oggi lunedì 3 giugno a domenica 9, le postazioni per il rilevamento della velocità verranno posizionate in via Marchesetti, in viale Miramare e sulla 202 ex GVT, teatro ormai di una serie infinita di incidenti nei pressi nella curva dell'Italcementi.

In caso di maltempo verrà utilizzato uno dei tre box fissi (via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia). "L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale - si legge nella nota - non è sanzionare ma garantire maggiore sicurezza sulle strade facendo rispettare il limite di velocità; soprattutto sugli assi maggiormente pericolosi".