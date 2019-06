"AW Lab" approda in piazza della Borsa

Si tratta dell’abbigliamento sportivo urbano più cool del momento quello che viene proposto nel nuovo negozio che apre domani, sabato 8 giugno, in piazza della Borsa a Trieste. Sono soprattutto le sneaker dei migliori brand internazionali a spiccare nel nuovo “AW Lab” il marchio che fa parte del Gruppo Bata, prima compagnia mondiale per la produzione e commercializzazione di calzature, ed in Italia è uno dei principali retailer dello sport-style. AW LAB approda per la prima volta a Trieste e si pone come un vero e proprio laboratorio di tendenze, proponendosi come Urban Style Refresh. AW LAB: propone, infatti, i prodotti sport urban più in voga e apprezzati al mondo.

È un’azienda tutta triestina a portare nel cuore della città il celebre brand internazionale. Si tratta della società ElleA fusion srl di Lucrezio Bartoli e Alessandra Menegazzo, che diventa il franchisee di riferimento. Bartoli è triestino, ha fatto tutta la carriera all’interno del mondo Bata, tanto in Italia che all’estero, e si è messo in proprio con un progetto ambizioso: portare a Trieste lo store di un’importante catena internazionale come Aw Lab (che ha brand come Nike, Adidas e Diadora). Nelle intenzioni dell’imprenditore è un importante primo passo di investimento in città che proseguirà con la ricerca di ulteriori location per portare a Trieste altri marchi prestigiosi.

Apertura ufficiale sabato 8 giugno con una grande festa rivolta alla città: dalle 17.00 dj set per riempire di musica il nuovo punto vendita che porta Trieste un marchio celebre in tutto il mondo