Dal Carso all'Istria in bici: 70mila euro per creare una rete e-bike

Il GAL Carso ha finalmente reso pubblico il bando utile alla creazione di una rete di punti di bici elettriche che connettano il Carso triestino e goriziano con i Comuni istriani di Muggia e Dolina. I progetti, presentati da imprenditori o enti locali, potranno vedere rimborsato il loro investimento con fino a 70.000 € di fondi pubblici.

Cicloturismo

Il turismo in bici è un evidente trend in crescita anche sul nostro territorio tanto che secondo le stime di un’associazione specializzata, Viaggiare Slow, solo la Parenzana oggi macina almeno 15.000 ciclo-turisti a stagione. Purtroppo la filiera di aziende locali che si occupano di turismo in bici e di servizi per le bici è ancora molto debole, con oggettive difficoltà a raccogliere fatturato e generare occupazione. Per questo motivo, il GAL si è dato l’obiettivo di sostenere questo nascente settore, non solo promettente rispetto per gli imprenditori ma anche utile a una nuova mobilità sostenibile.

Con questa visione e con la collaborazione del Comune di Muggia e di altri partner, negli ultimi due anni il GAL ha realizzato un infopoint & bikepoint che è diventato un punto di riferimento per tanti cicloamatori, sia turisti che residenti, registrando 2.422 presenze di turisti toccate da giugno a metà ottobre e oltre 200 noleggi effettuati di biciclette. Sempre per questo motivo, il GAL sta lavorando da tempo per la valorizzazione di un percorso ciclabile affacciato sul golfo e chiamato Via Bora – Pot Burje, che renda spettacolari le biciclettate tra Carso e Istria.

Il bando

David Pizziga, presidente del GAL, ha dichiarato: «Il bando per la rete e-bike è stato concepito più di 3 anni fa grazie ai suggerimenti degli imprenditori ed è, oggi, un’opportunità concreta per il territorio per creare un primo sistema di mobilità sostenibile» Continua Pizziga: «Grazie alle e-bike potremo far scoprire e riscoprire paesini, boschi, praterie, cibi tipici e amenità culturali a un pubblico più ampio. Potremo iniziare ad alimentare un sistema turistico nostrano che crei reddito da servizi ecologici e ad alto valore aggiunto, come le bici elettriche. Speriamo che la futura rete di bici elettriche sia una delle micce utili ad accendere la creatività, la sensibilità per l’ambiente, la collaborazione e il fatturato sul nostro territorio».

I beneficiari

A presentare una domanda di finanziamento possono essere: gestori di B&B e affittacamere, imprese (comprese le imprese agricole), associazioni, UTI o altre aggregazioni formali di enti locali. Inoltre la domanda può essere presentata da una pluralità di soggetti attraverso un progetto integrato.

I fondi Gal: quante spese coprono

Il progetto che sarà selezionato e finanziato godrà della copertura del 70% delle spese grazie ai fondi GAL. Non è ammissibile tra i costi rimborsabili l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ulteriori dettagli, approfondisci sul bando.

Che spese si possono finanziare coi fondi GAL

- creazione di punti bici;

- acquisto di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita;

- allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici;

- allestimento di un’officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio.

Queste attività possono essere realizzate anche singolarmente, a patto che il progetto complessivo rispetti i requisiti minimi.

Come fare la domanda per essere finanziati

Ogni domanda va presentata entro il 14 gennaio 2020. Il procedimento per fare la domanda è tecnico e complesso. Sono a disposizione per una consulenza e per presentare le domande i Centri di Assistenza Agricola (CAA), emanazione dei sindacati degli agricoltori, come ad esempio Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Kmečka Zveza.

Eventi dal vivo per capirne di più

Il GAL organizza tre eventi per accogliere domande e chiarire di persona i contenuti del bando. Ci troviamo:

– lunedì 28 ottobre alle ore 16 a Padriciano presso il Centro Congressi di Area Science Park (Google Maps)

– lunedì 4 novembre dalle ore 16 a Monfalcone, in Sala del consiglio, Piazza della Repubblica 8, primo piano.

Dove trovare tutte le informazini sul bando

Il testo del bando con i suoi allegati si trova, sia in italiano che in sloveno, sul sito del GAL all’indirizzo: http://www.galcarso.eu/it/bando-rete-bike-carso-istria/

Gal Carso - Las Kras

Il nostro Consorzio si occupa di sviluppo locale del territorio rurale di 12 Comuni soci del GAL, tra Muggia e Doberdò, nel contesto di politiche europee e regionali e sulla base di fondi comunitari. La nostra mission è aiutare la comunità a “fare sistema territoriale”: facciamo da facilitatori per aiutare gli imprenditori del turismo e dell’agroalimentare a organizzarsi in filiere e obiettivi, anche sostenendoli nel rapporto con le istituzioni. Sosteniamo lo start up di aziende e prodotti, anche selezionando progetti e finanziandoli con fondi di derivazione europea. Per finire, lavoriamo su iniziative mirate di promozione del territorio.

Dal 2016, il presidente del GAL è David Pizziga, Master in Business Administration al MIB, farmacista e con un’esperienza internazionale in strategie commerciali.

CONTATTI

Contatti e informazioni sul bando: Enrico Maria Milič - milic@galcarso.eu