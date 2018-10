Dipiazza: "Se lavoriamo tutti assieme faremo grandi cose"

“Sono molto orgoglioso per la straordinaria presentazione della città in questa speciale Barcolana. Stiamo lavorando per garantire lo sviluppo di Trieste ai massimi livelli, e se lo facciamo insieme, i risultati non mancano e non mancheranno – ha detto il Sindaco Roberto Dipiazza all'inaugurazione dello stand del Comune nel Villaggio Barcolana tenutasi stamane, alla presenza degli assessori comunali Serena Tone, Elisa Lodi, Luisa Polli e Maurizio Bucci e dell'assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti.

La visita a Vienna

"Siamo reduci da Vienna con il presidente Fedriga dove l'Unido ci ha appena assegnato il riconoscimento per 'migliore città sostenibile per lo sviluppo urbano del Porto Vecchio e del Porto Nuovo', posso affermare che siamo sulla buona strada per lo sviluppo del Porto Vecchio con l'urbanizzazione dell'area, la realizzazione della rotatoria, il parcheggio da 500 posti inaugurato nei giorni scorsi a Barcola, il progetto del Centro Congressi, la riqualificazione del Magazzino 26, e tante altre iniziative che prospettano un ottimo futuro per Trieste anche grazie alla stretta collaborazione con la Regione”.

Lo sviluppo del Porto Vecchio

“Nel cinquantesimo anniversario della Barcolana parleremo di un futuro che avrà ripercussioni negli anni a venire con investimenti importanti per lo sviluppo del Porto Vecchio e di tutta la città – ha detto l'assessore alla Comunicazione e Servizi Informativi Tonel nel corso della presentazione dello stand fornito di un megaschermo accanto ad ulteriori schermi su cui scorrono le immagini delle opere pubbliche realizzate e attualmente in corso da parte del Comune. E' un processo di innovazione urbana, è stato specificato, già partito con il nuovo Park Bovedo, la nuova opera logistica nodale per la mobilità cittadina, ad uso non solo delle società sportive di Barcola ma anche a supporto del futuro sviluppo di Porto Vecchio ed essenziale per alleggerire la viabilità della riviera triestina. Grazie al potenziamento delle linee di TriesteTrasporti, diventa un nodo di interscambio utile per tutta la città. Il Magazzino 26: con l'apertura della mostra sul Lloyd Triestino, assieme alla Centrale Idrodinamica e alla Sottostazione elettrica, diverrà un potente polo culturale e museale, finalmente destinato alle esposizioni permanenti dedicate in particolare alla scienza e all'innovazione che deriva dal mare. Sarà sede del “Museo del Mare” e permetterà di concentrare molti altri piccoli musei, valorizzando gran parte del prezioso patrimonio culturale di Trieste. Il Centro Congressi: sarà un luogo di incontro, approfondimento e industria congressuale che Trieste necessita da tempo, uno dei lasciti di ESOF 2020- 'Trieste Capitale Europea della Scienza' per il futuro. L'Urban Center: un nuovo polo di innovazione, ricerca e scienza dedicato all'insediamento di aziende del settore bio high tech nel cuore della città.

Gli appuntamenti con gli Assessori

Progetti e opere importanti che il Comune di Trieste ha deciso di condividere con i suoi cittadini – è stato detto – organizzando proprio all'interno del proprio stand nel Villaggio Barcolana (zona Acquario) degli incontri 'a tema' con gli assessori, per gli approfondimenti sulle prossime sfide per la città, che prenderanno il via giovedì 11 e si concluderanno sabato 13 ottobre.