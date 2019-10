"Way of life" vince la Barcolana 51

Dopo una partenza a rilento per il vento debole, "Way of life" con il team Ewol si aggiudica la vittoria alla 51esima Barcolana. L'imbarcazione di quasi 27 metri è la “Reloaded Edition”di Maxi Iena e il suo armatore è lo skipper capodistriano Gašper Vincec, olimpionico di Finn (Atene 2004 e Pechino 2008). La quasi assenza di vento ha costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso è la linea del traguardo è stata fissata alla seconda boa, tagliando due dei quattro lati previsti.

Seguiranno aggiornamenti