Il bastone intelligente per i ciechi si evolve e diventa hi-tech

Il bastone per i ciechi si evolve con la nuova tecnologia Let smart Voce. Infatti, dopo il grande successo di Letismart Luce, che permetteva al bastone di generare una sorgente luminosa nelle zone più buie, arriva il secondo bottone, Letismart Voce, utilissimo per muoversi più agilmente in città.

«Il progetto è cresciuto ed è diventato più interattivo. Con Letismart Voce basterà premere il bottone di riferimento per ricevere tutte le informazioni che un non vedente non riesce ad avere: dove sono situati i negozi, quali sono le linee degli autobus che passano ad una determinata fermata, dove sono posizionati i semafori parlanti. Una voce, infatti, guiderà e aiuterà la persona ad accedere a tutti gli spazi e mezzi in città» ha spiegato Marino Attini, presidente dell'Unione Italiana Ciechi ed ideatore della novità

Letismart Voce parla ben sei lingue e comunica grazie a un sistema sofisticato di radiofari. Con questa nuova tecnlogica, sarà possibile anche prenotare la linea bus: il bastone invierà il segnale direttamente all'autista.

«Siamo felicissimi. Trieste Trasporti installerà presto su tutti i bus i sensori mentre il Comune ha messo a disposizione tutta la rete semaforica, non solo quelli parlanti. Mi auguro che Trieste diventi la prima città a misura di un non vedente».