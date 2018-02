Beni culturali: oltre 25,3 milioni di euro richiesti dalla Soprintendenza per riduzione del rischio sismico

Su un totale di 27 interventi per 12 località della Regione ben 21 sono stati richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg, per un totale di 25.310.000 euro sugli oltre 37 milioni stanziati dal MiBACT per interventi di verifica e riduzione del rischio sismico su beni tutelati.

«Quasi la totalità degli interventi richiesti dalla Soprintendenza, anche per beni di proprietà non statale, - comunica il Soprintendente Corrado Azzollini - sono stati approvati. Si tratterà ora di avviare i lavori a fronte della disponibilità immediata dei fondi. Per questo attendiamo che sia Roma a decidere se debbano essere gestiti dal Segretariato regionale o direttamente dagli Istituti che ne hanno fatto richiesta. Noi, come Soprintendenza, siamo pronti. Non è da escludere, però, considerata la tipologia dei lavori, che riguardano, generalmente, il miglioramento della vulnerabilità sismica degli edifici tutelati, che potranno essere coinvolti professionisti con conoscenze specifiche di strutture edilizie storiche».

I beni per i quali la Soprintendenza ha richiesto gli stanziamenti sono riferibili alla parte di pianura friulana denominata “Bassa Friulana” ed alle province di Gorizia e Trieste che non erano state danneggiate dal terremoto del 1976 e che, in precedenza, non erano state sismicamente classificate. Solo recentemente, infatti, il rischio sismico è stato esteso a tutto il territorio della Regione.

I beni ricadenti nelle zone dell’alto e medio Friuli, in provincia di Udine e Pordenone, erano stati già oggetto, infatti, dopo il terremoto, di significativi interventi di recupero e consolidamento antisismico da parte della Soprintendenza, della Regione e della Curia Arcivescovile di Udine.

Di seguito l’elenco dei beni per i quali la Soprintendenza ha richiesto i finanziamenti:

- Aquileia, Casa Bertoli

- Aquileia, Basilica e campanile

- Cividale, Duomo e campanile

- Cividale, Chiesa e campanile di San Martino

- Gemona, Chiesa di San Giovanni

- Gorizia, Complesso ex Cinema teatro Stella Mattutina

- Grado, Basilica di Sant’Eufemia

- Marano Lagunare, Torre civica

- Moggio Udinese, Chiesa Santo Spirito

- Palmanova, Porta Udine

- Premariacco, Villa Cernazai Pontoni

- Ruda, Amideria Chiozza

- Trieste, Palazzo Economo

- Trieste, Magazzino 20 in Porto Vecchio

- Trieste Chiesa di Notre Dame de Sion

- Trieste, Faro della Vittoria

- Trieste, Villa Necker

- Trieste, Parco di Miramare, castelletto e case ex custodi

- Trieste, Villa Cosulich

- Udine, Chiesa di Santa Chiara

- Udine, Ex Caserma Savorgnan. Futura sede dell’Archivio di Stato e del Polo archivistico.

Uno dei 21 beni per i quali la Soprintendenza ha richiesto ed ottenuto fondi per la verifica del rischio sismico, la riduzione delle vulnerabilità ed il restauro, per una cifra corrispondente di 1.350.000 euro, è il Magazzino 20, in Porto Vecchio, per il quale è in elaborazione già da alcuni mesi un progetto per la realizzazione di un “Centro per l’archeologia del Fvg”, con il sostegno del Comune di Trieste, proprietario dell’immobile, e della Regione Fvg.

Il progetto, per il momento in attesa dell’Atto di Concessione trentennale da parte dell’Amministrazione comunale, prevede, con la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi, la creazione, al piano terra, del deposito per i reperti archeologici di pertinenza della Soprintendenza, provenienti dagli scavi su territorio regionale, un patrimonio in continuo accrescimento e che ha necessità di trovare un’adeguata sistemazione. La finalità è quella di realizzare dei “depositi attivi” che si prestino non solo all’ottimale e unitaria conservazione dei reperti ma anche alle attività di studio, catalogazione, restauro e valorizzazione. E, infatti, il progetto per il Magazzino 20 prevede anche uffici per la catalogazione, laboratori di diagnostica e di restauro, aule didattiche, spazi per esposizioni temporanee.

La volontà è di creare un centro di studio e di formazione che diventi non solo il punto di riferimento per l’Italia settentrionale ma che abbia anche un respiro transfrontaliero, coinvolgendo i Paesi confinanti. Su questo progetto gli interlocutori della Soprintendenza sono il Comune e la Regione.

Una quota del piano terra del Magazzino 20 sarà attrezzata, anche, come zona di ricovero delle opere d’arte in caso di calamità naturali o di eventi ad alto impatto.