In Fvg arrivano i trasporti pubblici per i cicloturisti

In Friuli Venezia Giulia arriva una novità per tutti gli amanti delle bici. La Regione ha infatti attivato dei servizi di trasporto pubblico che vi permetteranno di raggiungere le vostre mete preferite senza rinunciare alla bicicletta. Potrete scegliere tra i bus della SAF e APT o il treno, compreso il MI. CO.TRA. da Trieste a Villaco. Ma non solo. Due delle località più belle della costa del Friuli Venezia Giulia sono collegate tra loro via mare: caricate la vostra bici sulla barca e percorrete la linea marittima che da Trieste arriva a Grado e viceversa.

