Bilancio, in videoconferenza il via libera dalla seconda Commissione

Oggi sarà una data da ricordare per il Comune di Trieste: 18 ore di commissione suddivise in 6 giornate per licenziare il primo bilancio comunale in modalità telematica da parte della II commissione presieduta da Roberto Cason (Lista Dipiazza) per la presentazione all’Aula in cui verrà discusso e votato mercoledì prossimo alle 9.00 sempre in videoconferenza. "E' stato un lavoro impegnativo - ha dichiarato Cason -, uno “stress test” che ha coinvolto tutti i consiglieri comunali, gli assessori e Uffici dei servizi informatici comunali. Devo dire che per la prima volta ho notato un clima di collaborazione e rispetto aldilà delle questioni politiche e ideologiche".

"Durante le sedute di commissione è stata concessa ampia partecipazione e discussione a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, gli assessori hanno risposto a tutte le domande anche con relazioni messe a disposizione dei consiglieri sempre con modalità telematiche. Tutto ha funzionato alla perfezione. Un passo in avanti - aggiunge -, ancorchè forzato da questa situazione surreale, sul piano dell’innovazione dell’amministrazione comunale che si è dimostrata pienamente all’altezza in un momento di emergenza in cui quasi 700 dipendenti comunali stanno lavorando da casa in smart working".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Esprimo, quindi, piena soddisfazione ed auspico che questo metodo innovativo di discussione e confronto politico possa proseguire in alcuni casi anche quando l’emergenza sarà rientrata. Tuttavia - conclude -, ritengo che il dibattito degli organi politici debba principalmente tenersi sempre ordinariamente nelle pubbliche Aule, come la storia ci insegna" .