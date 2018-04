Blitz di Polizia, finanza e Polizia locale in piazza Goldoni e al Mc Donald's

Dopo diverse segnalazioni di microcriminalità in piazza Goldoni, la Polizia e la guardia di finanza hanno effettuato un blitz nei locali e in particolar modo al Mc Donald's. Sono state infatti identificate alcune persone con precedenti, avventori abituali degli esercizi pubblici in zona. Questo tipo di controlli si sono verificati anche sul Carso e in altre zone periferiche della città nei giorni scorsi, si tratta di controlli preventivi organizzati e gestiti dalla questura insieme a tutte le altre forze dell’ordine: Polizia locale, finanza, carabinieri e l’ausilio delle unità cinofile.

Così specifica il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Pierpaolo Roberti: «Al blitz ha partecipato anche il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. Perché rientra nell’operazione “Periferie Sicure”, disposta su tutto il territorio nazionale dal ministro dell’Interno Minniti e che prevede il massiccio impiego delle Polizie Locali».