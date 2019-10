Volontari all'opera per pulire il Bosco Farneto

Si è svolta oggi, 19 ottobre, “Pulimo El Boschetto”, un'azione di pulizia del Bosco Farneto organizzata dalla VI Circoscrizione ha organizzato, in collaborazione con il Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste, l'Associazione MiTi e la Società Adriatica di Speleologia. Presente anche Acegas che ha fornito guanti e sacchi ai partecipanti e il gruppo SOS Carso.

L'iniziativa, fortemente voluta dai cittadini, ha visto la partecipazione di circa 80 persone che, divisi in gruppi, hanno ripulito gran parte del bosco.

Sono diversi i rifiuti che sono stati rinvenuti nel corso dell'azione di pulizia come sanitari, vecchie cassette, circa una quarantina di copertoni, il motore di un camion, materassi e persino un oggetto di plastica datato 1970. Diversi rifiuti ingombranti sono stati geolocalizzati per un recupero successivo.

"E' stata una bella esperienza. E' stato bello vedere tante persone diverse fare gruppo, unite per lo stesso obiettivo. I partecipanti erano tutti molto emozionati, eccitati all'idea di fare qualcosa per questa città. Mi ha fatto piacere vedere all'opera diverse famiglie, a cui abbiamo dedicato due percorsi, sui cinque totali, più semplici." ha dichiarato la Presidente della VI Circoscrizione Alessandra Ricchetti. " Al termine dell'azione abbiamo riempito ben 5 porter e un camion da 500 kg".

Parlano i partecipanti

Tra i partecipanti anche l'avvocato Patrizia di Lorenzo che ci ha raccontato la sua esperienza: "Ho fatto parte di un gruppo molto carino in cui c'erano una famiglia con una bambina di 6 anni e due ragazzi disabili con la loro accompagnatrice. Ci siamo occupati della zona intorno al monumento di Alma Vivoda e abbiamo trovato: lattine, bottiglie, materiale edile e catene da auto ormai "vintage". Essendo una zona frequentata anche da tossici non sono mancate siringhe, a decine, e cucchiaini usati. C'erano anche diversi portamonente con e senza documenti, resti di qualche refurtiva. In totale abbiamo riempito ben sei sacchi molto grandi".

"Ho voluto fortemente questa iniziativa, perchè vado spesso a fare delle passeggiate nel bosco con il mio cagnolino - ha aggiunto Patrizia-. Sono mesi che segnalo lo stato di degrado con video e foto e, ora che finalmente abbiamo fatto qualcosa, sono orgogliosa di aver fatto parte dell'azione di pulizia. Questo ci insegna che non serve sempre lamentarsi, ma fare".

Gallery