"Buche pericolose in via Giulia", la segnalazione di un lettore (FOTO)

“Una buca piuttosto profonda e pericolosa in via Giulia, poco dopo la caserma della Guardia di finanza, in un punto in cui la strada curva leggermente. Un pericolo soprattutto per moto e scooter in un punto delicato di un'importante arteria del traffico cittadino”. È quanto segnalato da un nostro lettore, il quale ci invia le foto precisando che “ce n'è un'altra in prossimità della rotonda davanti a piazza Volontari Giuliani, direzione via Battisti all'altezza del Pane Quotidiano. Questa buca è potenzialmente ancora più pericolosa. Non ci siamo fermati a fotografarla perché è in un punto ancora peggiore dell'altra”.