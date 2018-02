Bufera di neve sul Carso: altipiano imbiancato, strade percorribili (FOTO)

La neve ha fatto velocemente ritorno sull’atipiano triestino e il Carso. Questa volta, complice la temperatura più bassa, la pericolosità è doppia perchè c’è il rischio di gelicidio. Una vera e propria bufera di neve quella che si è abbattuta nella notte sulla zona alta di Trieste, a partire da via Commerciale alta.

Aggiornamento 9.45 - Servizio della Trieste Trasporti di nuovo regolare su tutta la rete, compreso Campo Romano.

Aggiornamento 9.00

«Dalle 4 di stamattina la neve ha cominciato ad attecchire al suolo in diverse zone del Carso. Oltre alla salatura preventiva di ieri, mentre vi scrivo, sono 5 i mezzi Acegas sul posto con spargisale e lame spazzaneve. Altre squadre a piedi stanno salando i marciapiedi con priorità Cattinara»Lo ha annuciato sul suo profilo Facebook il vicesindaco Pierpaolo Roberti.

«Tutte le strade - conclude - di pertinenza del Comune di Trieste sono percorribili. Prestate comunque la massima attenzione».

Aggiornamento 8.00 - Traffico pesante in tilt al valico di Ferretti dove la Polizia slovena e quella Stradale italiana hanno chiuso il valico ai tir che si sono parcheggiati lungo la strada e alcuni sono poi stati dirottati verso l’autoporto.

Restano irraggiungibili dagli autobus della Trieste Trasporti alcune zone della città: Perbenicco, Caresana, Dolina non raggiungibili dalla 40 (linee limitate a Bagnoli); anche l’Area Science Park di Padriciano non è raggiungibile dalle 51; la 35 invece si ferma a Sottolongera e non arriva a Longera; infine a Campo Romano non arriva la 4. Tornato regolare invece il tragitto della linea 3 fino a Conconello, ma via Commerciale alta resta non percorribile e quindi le corse sono deviate sulla Trieste-Opicina. Anche la 38 torna regolare lungo via Bonomea.

7.30 - La viabilità al momento non sembra compromessa, per lo meno sulle direttrici principali dove ieri era stata compiuta una salatura preventiva dagli spargisale, mezzi di AcegasApsAmga (insieme a quelli Anas per quanto riguarda il tratto autostradale) che anche questa mattina stanno lavorando a pieno ritmo insieme agli spazzaneve.

Disagi solo per alcuni mezzi della Trieste Trasporti impossibilitati a raggiungere Campo Romano, Banne, Gropada verso i quali è stata predisposta un navetta; restano limitate le corse della 38 in via Bonomea (capolinea temporaneo in largo Osoppo) e resta irraggiungibile Pesek. La linea 3 non percorre via Commerciale alta e Conconello.

(Notizia in aggiornamento)