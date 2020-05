Cade dalla torretta di avvistamento e fa un volo di 7 metri: grave un cacciatore

Stava facendo pulizia e piccole sistemazioni sulla torretta di avvistamento collocata nei pressi della strada sopra l'abitato di Jamiano quando una transenna ha ceduto facendolo precipitare al suolo. I. (nome) S. (cognome) cacciatore ottantunenne di Turriaco (GO) ha fatto un volo di sette metri impattando al suolo e riportando traumi gravi. E' stato lui stesso ad avvisare gli amici chiamandoli con il cellulare e questi hanno provveduto a chiamare il NUE112. Sul posto è arrivato l'elisoccorso sanitario regionale e pochi minuti dopo anche le squadre di terra della stazione del Soccorso Alpino di Trieste, con otto tecnici. L'uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato dall'equipe medica, trasportato dai tecnici con la barella nella radura in cui era atterrato l'elicottero, caricato a bordo del velivolo e condotto a Udine in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri e l'ambulanza da Monfalcone.

