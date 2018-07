Cade con la bici dentro un fossato: morto un cinquantenne a Cormons

Nel tardo pomeriggio di ieri sabato 30 giugno, poco prima delle 18, da Zegla (Cormons) sono stati allertati i soccorsi per il rinvenimento di una persona apparentemente deceduta la quale si trovava al bordo di una strada asfaltata, non facilmente visibile in quanto parzialmente coperta dall'irregolarità del terreno e dalla vegetazione.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza: gli operatori hanno confermato il decesso e allertato i vigili del fuoco di Gorizia in quanto il luogo era difficilmente raggiungible.

La vittima, un uomo attorno ai 50-60 anni, dalle prime ricostruzioni, sembra essere un ciclista che pedalando lungo la stradina avrebbe perso il controllo della bici finendo nel fossato. A procedere all'identificazione dell'uomo i carabinieri di Gradisca.