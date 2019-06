Sara Gama insultata su Facebook: "Per me non è italiana"

Commenti razzisti e sessisti al capitano della nazionale e della Juventus, la triestina Sara Gama, proprio al debutto delle azzurre al mondiale di calcio. Lo rivela la testata Open: sotto la foto che rappresenta i mondiali, con la calciatrice in primo piano e la mano sul cuore, sono piovuti insulti inqualificabili su Facebook e Twitter.

"Non è italiana"

Tra i commenti, aggressivi anche verso l'ortografia, qualcuno mette in dubbio la sua nazionalità: “Non capisco perché solo una ha la mano sul cuore e non essere italiana”, oppure “Quella sarà anche nata in Italia, avrà la cittadinanza italiana, parlerà italiano ma, mi dispiace, non é italiana. Non ne possiede né le caratteristiche né i cromosomi”. Altri immaginano che il colore della sua pelle (non il suo ruolo di capitano della nazionale) le abbia attirato favoritismi “Te pareva che la giocatrice africana della nazionale italiana di calcio femminile non la mettessero in primissimo piano?”.

Il calcio femminile

C'è anche chi ha esteso i pregiudizi anche a tutto il calcio femminile: “Dovrebbero proporre un bello spettacolo per avere pubblico e quindi soldi, e per ora quello che propongono è imbarazzante per chi ama il calcio. Per essere professionisti bisogna essere professionali e capaci, poi i soldi arrivano. Non è questione di pari opportunità, il calcio femminile fa semplicemente schifo”.



Da ricordare che Sara Gama è stata anche fonte d'ispirazione per la Mattel, che ha modellato su di lei una Barbie in quanto “modello positivo per le bambine”.