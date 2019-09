"Calerà aspettativa di vita entro il 2050 per diabete e obesità"

"Per la prima volta nella storia dell'umanità l'aspettativa di vita inizierà a scendere, succederà a partire dal 2050 a causa di obesità e diabete". Lo ha detto Andrea Di Lenarda, direttore del Centro Cardiovascolare dell'Ospedale Maggiore di Trieste, a margine dell'incontro dal titolo "Prevenire è vivere, Cammina per la tua salute!", nel contesto della Settimana europea della mobilità sostenibile (Sem 2019), promosso da Comune di Trieste, AsuiTs e associazioni di volontariato e pazienti.

Un appello ai giovani

Il primario ha raccomandato di seguire uno stile di vita sano evitando di "stare fermi, mangiare abbondante o mangiare grasso e non seguire la dieta mediterranea". Un appello rivolto in particolare ai più giovani "che ormai passano il loro tempo tenendo in mano gli smartphone senza fare attività fisica negli oratori o nelle società sportive. L'obesità sarà la patologia che nel XXI secolo determinerà, a metà secolo, una prima discesa dell'aspettativa di vita nella storia dell'umanità".