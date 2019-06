Minacce col bastone per discussione su viabilità: denunciato camionista

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per minaccia aggravata un camionista iraniano di 47 anni con iniziali R.M., . Mentre stava percorrendo via Caboto per raggiungere l’autoporto in riva Traiana, R.M. ha avuto un’animata discussione con un suo collega italiano per motivi di viabilità. L'alterco ha preso una piega violenta e il camionista iraniano è sceso dal proprio camion con un bastone, minacciando il collega e poi colpendo e arrecando un’ammaccatura all’altro mezzo. L’italiano ha informato dell’accaduto le forze dell’ordine e una Volante della Questura ha rintracciato e identificato il suo collega mentre si trovava in sosta nei pressi dell’autoporto. Nella cabina di guida del suo camion è stato trovato il bastone, che è stato sequestrato. Ricostruito l’episodio, l’iraniano è stato denunciato.

Un altro evento della giornata

Sempre ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha restituito alla legittima proprietaria il motociclo rubatole il giorno prima. L’ha notato all’imbocco della pista ciclabile Cottur con via Gramsci, regolarmente parcheggiato negli stalli. Sul posto una Volante della Questura e, dopo i riscontri e gli accertamenti del caso, il veicolo – che non presentava danni alla carrozzeria e che non aveva il blocchetto di accensione danneggiato – le è stato restituito.