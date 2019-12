Capodanno a Monfalcone con Alex Bini, il concerto degli eXeS e tanti effetti speciali

Pochi giorni alla notte di Capodanno, che a Monfalcone si festeggerà in piazza della Repubblica, dalle 22.00, con la musica di Alex Bini e degli eXeS, il Dj e Vocalist colonna storica di Radio Company e la band friuliana che ha suonato nei palchi più prestigiosi d’Italia, dall'Alcatraz di Milano, all'Arena Mendrisio o il Phenomenon di Novara.

Per Alex Bini, il dj che fece grande la discoteca Hippodrome di Monfalcone, impegnato in moltissimi programmi televisivi per giovani negli anni ’90 (tra cui il noto Jukebox e la famosa trasmissione HippdromeDays), il 31 dicembre sarà un ritorno a casa e per Monfalcone certamente un Capodanno straordinario.

Ritorna invece per il secondo anno consecutivo il Concerto degli eXeS per il Capodanno di Monfalcone nella produzione della Full Agency Grandi Eventi, Agenzia con venti anni di attività, e nota per l’organizzazione e la produzione di concerti ed eventi.

La band friulana è nata nel 2006 dalla fusione di cinque musicisti e, oltre ad aver suonato in location prestigiose e nei Casinò più noti della Slovenia, è stata protagonista delle Convention di Volkswagen e delle Feste della Birra più importanti d'Italia. Oltre 500 concerti e numerosi concorsi di scouting vinti, fra tutti il PopRockContest 2007 grazie al quale è iniziata la collaborare con Massimo Varini (Nek, Mina, Pausini) per la produzione di pezzi inediti.

Dal 2012 il live si evolve nello show "eXeS on Fire" e si arricchisce con il tema artistico del fuoco, che diventa protagonista, fondendosi con le più note cover di ogni tempo. Un live in cui il pubblico, attirato dalla magia pirotecnica, diventa il vero attore della serata, uno show unico nel suo genere fatto di effetti speciali sbalorditivi. Due ore in cui la musica, le fiamme e gli effetti sono parte viva di un'esibizione che va "vista" e "vissuta" oltre che sentita.

Verso un Nuovo Anno che sarà all’insegna del nuovo progetto della band con l’evento “La Febbre degli Anni 80” prodotto dalla Full Agency Grandi Eventi insieme a storici Artisti anni 80 italiani e Stranieri