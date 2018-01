Carcere del Coroneo intitolato a Ernesto Mari: scatta la polemica

Ieri mattina, in presenza tra gli altri del capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo, il carcere del Coroneo è stato ufficialmente intitolato ad Ernesto Mari.

Mari diresse il carcere durante l'occupazione nazista e successivamente nel 1945 morì infoibato.

La scelta ha sollevato polemiche dall'Anpi e dall'associazione Antigone: nel periodo della sua direzione infatti migliaia persone passarano per il Coroneo e poi vennero deportate nei lagher nazisti.

Come riportato dal servizio di Umberto Bosazzi in onda su Telequattro, a Mari viene contestato di non aver fatto obiezione di coscienza, di essere rimasto ad osservare immobile, contrariamente a molti agenti sotto il suo comando che aiutarono, per quanto loro possibile, i reclusi destinati alla deportazione.

Durante la cerimonia nessuna polemica, è stata scoperta la targa e nessun riferimento è stato fatto nemmeno alle foibe.